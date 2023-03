Savona, grande successo di pubblico per la conferenza sulla “Ingegneria tissutale della cartilagine”

La conferenza tenuta dal Dott. Andrea Barbero, organizzata dall’associazione Giovani per la Scienza, fa il pieno di partecipanti nel pomeriggio di venerdì 3 marzo al Campus Universitario di Savona.

Nel pomeriggio di venerdì 3 marzo si è tenuta la conferenza “Ingegneria tissutale della cartilagine, dal laboratorio alla clinica (e viceversa)”, organizzata dall’associazione “Giovani per la Scienza” presso l’aula magna del Campus Universitario di Savona. Il relatore, dottor Andrea Barbero, ha illustrato l’attività di ricerca del suo gruppo sulla ricostruzione di tessuti cartilaginei lesionati. Ha spiegato come si possa ingegnerizzare nuovo tessuto cartilagineo, partendo da un campione di cartilagine prelevato dal naso del paziente, per curare una lesione dell’articolazione del ginocchio.

La conferenza ha visto la partecipazione di un centinaio di persone in presenza e venticinque connesse online, un pubblico particolarmente attento che ha partecipato interagendo con numerose domande,.

L’Associazione invita tutti alla prossima conferenza, prevista per il 5 maggio, sempre presso il Campus Universitario, che indagherà come la retina codifichi e trasmetta al centro del cervello l'informazione contenuta nella luce che entra nei nostri occhi.