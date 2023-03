Savona, in fiamme un magazzino in via Famagosta: traffico bloccato (FOTO)

Fiamme in via Famagosta a Savona in questa domenica che volge al termine.

Secondo quanto riferito, l’incendio è divampato in un magazzino per cause non ancora chiare. Fortunatamente, non ci sono persone ferite e la situazione è sotto controllo.

Sul posto immediatamente operativi due squadre dei Vigili del fuoco di Savona, impegnati nell’attività di spegnimento, i Carabinieri e i militi della Croce Oro di Albissola Marina con due ambulanze.

A causa dell’incendio il traffico in via Famagosta risulta completamente bloccato.