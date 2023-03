Incidente stradale nella mattinata odierna a Carcare. Un'automobile, forse per l'alta velocità, è uscita di strada lungo strada provinciale 29 (via Nazionale).

La centrale operativa del 112 ha mobilitato le forze dell'ordine. Nella dinamica del sinistro, il veicolo, una Mini Cooper di colore blu, ha danneggiato alcuni cartelli stradali finendo la propria corso all'interno di una cunetta.

Uno schianto spettacolare, ma per fortuna nessun ferito. La dinamica è ancora in via di accertamento.