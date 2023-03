Savona, gli appuntamenti letterari del mese di marzo alla Ubik

Eventi in gran parte “al femminile” nel calendario del mese di marzo della libreria Ubik di Savona: molte infatti saranno le scrittrici e le relatrici che saranno presenti in libreria, a cominciare proprio da un incontro di parole e musica per celebrare l'8 marzo.

Presentazione dei nuovi romanzi di due delle scrittrici italiane più amate e vendute: Paola Mastrocola (vincitrice di numerosi premi letterari, tra cui i Premi Campiello e Italo Calvino) e Margherita Oggero (vincitrice del Premio Bancarella, e dai cui romanzi sono stati tratti film e serie televisive).

Incontri su vari temi: le scrittrici e blogger Francesca Fiore e Sarah Malnerich, autrici del blog “Mammadimerda”, presenteranno la loro divertente guida per mamme 'diversamente performanti'. Due gli incontri con psicoterapeute: la dottoressa Rosa Porasso ci racconterà dell'esperienza psichica della pandemia, e le dottoresse Maria Bolgiani, Norma Stalla e Maria Laura Tkach (insieme allo psicoanalista Silvano Posillipo) illustreranno le nuove forme di 'dipendenza' contemporanee.

Lo scrittore e psichiatra Paolo Milone (autore del libro “L’arte di legare le persone”) presenterà il suo nuovo volume sul tema della morte e del distacco (recupero della data saltata a febbraio); lo scrittore e musicista Alessandro Monti presenterà il suo saggio "Riproduzione casuale”.

Attenzione anche per i bambini: il mese terminerà con l'incontro animato e recitato a cura dello scrittore, autore teatrale e attore Giorgio Scaramuzzino, che presenterà il suo nuovo libro “Il dubbio”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 8 marzo ore 18:

"Voci per l'Otto marzo"

Nella Giornata Internazionale della Donna, frammenti musicali a cura delle musiciste dell’Ars gratia Artis Duo Paola Esposito e Francesca Ghilione, e frammenti poetici a cura di Renata Barberis e Jacopo Marchisio

La Giornata della Donna è da decenni un momento di riflessione per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, che soprattutto le discriminazioni e le violenze fisiche e psicologiche di cui le donne sono ancora oggetto. Ma quest'anno la Ubik vuole celebrare questa giornata con parole e musica, dando spazio alle sonorità di grandi compositori del passato (da Bach a Paganini), insieme alle parole delle grandi poetesse italiane del Novecento (da Sibilla Aleramo ad Alda Merini).

Sabato 11 marzo ore 18:

Incontro con la psicoterapeuta e arteterapeuta Rosa Porasso e presentazione del libro "Il pianeta disorientato. Sogni in pandemia"(Moretti & Vitali). Interviene la psicoterapeuta Marinella Cane. Introduce Renata Barberis.

«Non è soltanto la mia patologia che si proietta sul mondo, ma è anche il mondo che mi inonda con la sua sofferenza non lenita». Queste parole di James Hillman sono il filo conduttore del volume, che, partendo dai sogni raccolti tra le persone durante il lockdown, si misura con l'esperienza psichica della pandemia. Come possiamo confrontarci col "Terrificante", cercando di far sì che la morte e la distruzione non restino le ultime parole dell'umano? Come possiamo "bonificare" la malattia, la violenza, la guerra, la mancanza di senso?

Venerdì 17 marzo ore 18:

Incontro con le scrittrici e blogger Francesca Fiore e Sarah Malnerich autrici del blog “Mammadimerda” e presentazione del libro "Non farcela come stile di vita. Una guida per diversamente performanti" (Feltrinelli). Introduce Renata Barberis.

Sarah e Francesca hanno dato vita nel 2016 a “Mammadimerda”, un blog dissacrante, ironico, disturbante e femminista, di grandissimo seguito. Il loro progetto è il riscatto della donna imperfetta o inadeguata, la rivincita sulla Mammabene. Hanno utilizzato questo mezzo come collettore delle istanze delle donne, portando avanti campagne per il riconoscimento di misure a sostegno delle madri.

“Preferiamo essere disorganizzate, approssimative e procrastinatrici. Sì, abbiamo bisogno di un metodo, che poi ovviamente non seguiremo. E se il modo di farcela fosse proprio non farcela?”

Sabato 18 marzo ore 18:

Incontro con la scrittrice Paola Mastrocola e presentazione del romanzo "La memoria del cielo" (Rizzoli). Introduce Renata Barberis.

Paola Mastrocola (una delle scrittrici italiane più amate, vincitrice di numerosi premi letterari tra cui i Premi Campiello e Italo Calvino), nel suo libro più intimo, ci consegna la storia di un’infanzia particolare, e di un’Italia che non c’è più. E ci racconta il tentativo di mettere ordine nella confusione della memoria, allineando oggetti e ricordi un po’ veri e un po’ inventati. Com’è l’infanzia per tutti noi: un romanzo che non finiamo di raccontarci.

Un uomo, che abbandona il suo Abruzzo di pastori per studiare, sale al Nord con il sogno di entrare alla Fiat. Una donna, che ha vissuto un’infanzia buia, non riesce ad avere figli. Due pianeti all’apparenza lontanissimi s’incontrano, nella Torino degli anni ‘50. E poi Donata, la figlia inattesa, che scende dal “mondo della luna” con l’idea di proteggere la madre e renderla felice...

Mercoledì 22 marzo ore 18:

Incontro con lo scrittore e musicista Alessandro Monti e presentazione del libro "Riproduzione casuale. Sistemi d’ascolto non lineari" (Arcana). Introduce Athos Enrile.

Il libro di Monti (musicista e produttore indipendente, le cui musiche sono state trasmesse da Rai, Bbc) è una sorta di percorso d’ascolto che, gettando luce su dischi di culto e spesso oscuri, riesce a concatenare tra loro le musiche più diverse e lontane, attraverso ricordi, esperienze, riflessioni e provocazioni. L’autore parte dal mondo rock, ma dopo un lungo viaggio musicale tra jazz, musica classica, elettronica, hip hop e world music, ritorna a quello stile con amarezza constatandone la decadenza e mettendola in relazione con l’appiattimento culturale e l’ascesa incontrollabile di Internet.

Giovedì 23 marzo ore 18:

Incontro con lo scrittore Paolo Milone e presentazione del libro "Astenersi principianti" (Einaudi). Introduce Renata Barberis.

La morte è l’unica certezza che abbiamo nella vita, ma noi allontaniamo il pensiero ogni giorno, con pervicace distrazione. Eppure basterebbe fermarsi un istante… Ecco perché è fatto di istanti, questo libro inaspettato. Di quegli attimi preziosi in cui esitiamo in cerca di una strada, e all’improvviso ci accorgiamo che la vita e la morte fanno gli stessi scherzi, perché semplicemente sono un’unica cosa. In fondo cosa c’è, dopo la morte? C’è un paese dove non siamo mai andati. È stato lo psichiatra e scrittore Paolo Milone a dimostrarcelo, conquistando il cuore di tanti lettori con “L’arte di legare le persone”.

Mercoledì 29 marzo ore 18:

Incontro con la scrittrice Margherita Oggero e presentazione del romanzo "Brava gente" (HarperCollins). Introduce Renata Barberis.

Alla periferia nord di Torino c’è un quartiere non ricco ma pieno di persone, le cui vite si intrecciano, con il misto di caso e destino, di meschineria e generosità, di amori e odi che caratterizzano le vicende degli esseri umani. Restituendo al lettore la coralità dell’esistenza umana, in tutte le sue quotidiane miserie e i suoi improvvisi splendori che giorno dopo giorno si intrecciano in un’unica trama, Oggero conferma di essere una delle più importanti scrittrici italiane.

Margherita Oggero, vincitrice del Premio Bancarella, è autrice di molti romanzi di successo tra cui “La collega tatuata” (da cui è stato tratto il film “Se devo essere sincera” con Luciana Littizzetto) e “Una piccola bestia ferita” (che ha ispirato la serie televisiva “Provaci ancora, prof!” con Veronica Pivetti).

Giovedì 30 marzo ore 18:

"Nuove forme della dipendenza". Introduce lo psicoanalista Silvano Posillipo

Partecipano le dott.sse MARIA BOLGIANI, NORMA STALLA e MARIA LAURA TKACH psicoanaliste e docenti dell’IPOL Istituto Psicoanalitico ad Orientamento Lacaniano

Alcool, farmaci, smartphone, video, gadgets, acquisti compulsivi, l’ossessione per un corpo senza mancanze, rappresentano le nuove dipendenze della contemporaneità. Per vivere, o per 'sopportare' l'esistenza, diventano necessarie fino al sacrificio della vita stessa. La cura, per i soggetti che ne subiscono le conseguenze, deve necessariamente passare dalle cause che ne hanno prodotto la patologia. Per questo motivo la psicoanalisi interroga i sintomi, le sofferenze nelle diverse e nuove forme, anche per la formazione di terapeuti all’altezza del compito.

Venerdì 31 marzo ore 16,30:

"Il dubbio. La vera storia del punto interrogativo", incontro animato e recitato per bambini dai 5 agli 11 anni a cura dell'attore e scrittore Giorgio Scaramuzzino.

Nell'ambito di “Zerodiciannove”, il primo Festival della letteratura per l'infanzia e l’adolescenza di Savona.

Avete mai pensato a che forma ha il dubbio? Che tipo di carattere ha e qual è la sua vera storia? Lo scopriremo insieme a Giorgio Scaramuzzino che ci accompagnerà tra le pagine della sua bellissima storia. Giocheremo in modo creativo con le parole, perché un dubbio non ha mai una risposta sola, ma tutte quelle che insieme riusciamo a immaginare.