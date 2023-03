Borghetto Santo Spirito, tamponamento tra due mezzi in A10: mattinata di rallentamenti

Code e rallentamenti in mattinata sulla A10 all'altezza di Borghetto Santo Spirito a causa di un tamponamento avvenuto al km 73+800 in direzione di Albenga, verificatosi poco prima delle 10.

Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento tra un'automobile e un mezzo pesante nei pressi del restringimento di carreggiata in corrispondenza di un cantiere.

Sul posto gli agenti della Polstrada e il personale di Autofiori, mentre non risulterebbe ferito nessuno degli occupanti dei due mezzi.

Lo stesso ente concessionario, inoltre, sempre in direzione del confine di Stato ha segnalato oltre 5 km di code da Pietra Ligure a causa di un cantiere. Stesso motivo per cui invece tra Feglino e Spotorno, quindi in direzione di Savona, è stato segnalato oltre 1 km di rallentamento.