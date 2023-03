I biker invadano la "città delle torri", tutto pronto per l’XCO Coppa Città di Albenga

Albenga è pronta ad accogliere l’autentica invasione di biker che sabato e domenica gareggeranno nella seconda tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang, l’XCO Coppa Città di Albenga avrà come sempre un numero di partecipanti sia dal punto qualitativo che dei numeri insuperabile.

Sono già oltre 1.150 i corridori che hanno detto sì alla prova ligure, un dato enorme riscontrato raramente anche al di fuori dei nostri confini. Due giornate di gara eccezionali, rimodellate rispetto al passato con il sabato riservato a agonisti e amatori e la domenica tutta per le categorie giovanili, da quest’anno anch'esse coinvolte nella challenge nazionale.

Quella di Albenga sarà un vero e proprio anticipo dell’imminente Coppa del Mondo, visti i tanti team stranieri che hanno dato la loro adesione, a cominciare dalla novità della Lapierre Mavic Unity, con i fortissimi Sebastian Carstensen Fini (DEN) e Thomas Litscher (SUI) bronzo iridato in carica e fra le donne Malene Degn (DEN) e Annie Last (GBR). Con loro l’Orbea Factory Team di Pierre de Froidmont (BEL) e Anne Tauber (NED), la Trek Future, la Bmc dei francesi con l’azzurro Juri Zanotti, la Rockrider dei transalpini Presenti anche i principali team italiani, Marina Berta e Sarà Cortinovis (Santa Cruz ROckSHox) e Chiara Teocchi (KTM Protek Elettrosystem) chiamata a difendere la maglia di leader della classifica dopo la vittoria di Verona dell’ultimo weekend.

A Campochiesa il programma di gare prevede: sabato 11 marzo alle ore 9:30 la prova riservata agli junior, alle 11:15 tutte le categorie amatoriali, alle 13:00 la gara femminile, alle 15:00 l’evento clou con la prova Open maschile, la più lunga con i suoi 7 giri dell’impegnativo tracciato ligure. Domenica 12 marzo dalle 9:45 tutte le gare per le categorie esordienti e allievi.

Iscrizioni ancora aperte per le categorie assolute e amatoriali al costo di 20 euro. Non si effettueranno iscrizioni sul posto. Ancora una volta su Albenga si poseranno gli occhi di tutto il mondo della Mtb, per un evento davvero internazionale. Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com.