Ceriale, Evandro Piantelli spiega il Fisco online: guida pratica dal pc di casa

A Ceriale, nella sala polivalente “F. Fizzotti”, giovedì 26 marzo alle ore 17:00, la Pro Loco e UniTre Ingauna, sezione di Ceriale, presentano il dott. Evandro Piantelli con l’incontro “Fisco, questa volta di capisco”, nell’ambito del ciclo Parole in Movimento, alla scoperta del Fisco online e dei servizi digitali.

"Salutiamo con piacere il ritorno del dott. Evandro Piantelli, già funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Albenga che in questo secondo incontro, come promesso, si concentrerà soprattutto sull’aspetto pratico e operativo del rapporto di noi cittadini con il Fisco - spiegano i promotori della rassegna - Ci mostrerà, cioè, come accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate da casa nostra con il pc o il tablet, come utilizzare al meglio le opzioni della piattaforma e come accedere ad alcuni servizi utili per il cittadino. Da casa si possono fare diverse cose, ma, come per tutte le novità, c’è una diffidenza iniziale da superare e una confidenza nuova da acquisire".

"La digitalizzazione del Fisco se ha semplificato la vita ai più “smanettoni”, può aver creato un blocco ulteriore a chi, già esitante davanti alla complessità della materia, non è esattamente un nativo digitale. Proprio per questo motivo ci sembra davvero molto importante la guida pratica che il dott. Piantelli ci propone, passaggio dopo passaggio, ad alcune funzionalità del Sito. Una cosa, questa, che può farci risparmiare ore in spostamenti, parcheggi e code agli sportelli. Un buon motivo, dunque, per prendere confidenza con questi nuovi strumenti emancipativi e di crescita personale che ci permettono un dialogo chiaro e univoco con il Fisco, accrescono l’autostima e, soprattutto, liberano la cosa più preziosa che abbiamo: il tempo".

"Un doveroso ringraziamento all’amministrazione e al personale della sala per l’ospitalità e il supporto. Seguirà buffet", concludono.