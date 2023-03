Prendono una casa in comodato ma poi arriva lo sfratto: "Ci abbiamo messo i nostri risparmi per sistemarla per la nostra vecchiaia"

Ha vissuto per anni a Savona poi ha venduto la sua abitazione e si è trasferita ad Alessandria dove però sono iniziati i veri problemi.

Una donna slovena, 68 anni, da 18 anni in Italia ha deciso di trasferirsi con il marito nell'alessandrino prendendo una casa in comodato d'uso che sarebbe rimasta in loro possesso fino al loro decesso. La padrona di casa però ha rivoluto la abitazione indietro e gli ha inviato la notifica di sfratto. Da lì sono iniziate le battaglie anche con gli avvocati in quanto la coppia aveva effettuato anche dei lavori di ristrutturazione.

"Una volta data una parola, la stretta di mano valeva più di una firma e ho scoperto che non è più così. Nove anni fa mio marito ed io cercavamo una casetta in Piemonte per passare la nostra vecchiaia tranquilli insieme ai nostri cani. Ne abbiamo trovata una che andava bene per noi con cortile, un piccolo orticello da coltivare, un po' di verdura. Siamo andati a parlare con la padrona di casa, una donna disponibile e cortese, però questa casetta non era a norma di legge, c'erano i fili scoperti, l'umidità in tutta la casa e i caloriferi rotti. In poche parole non abitabile, però a noi piaceva e una volta messa a posto veniva bene - dice nella sua lettera la donna - Siccome noi cercavamo una casa in affitto per quel poco che ci rimane da vivere abbiamo chiesto se la cosa era fattibile. La signora ci ha risposto che a lei stava bene e che potevamo stare lì fino alla fine dei nostri giorni, però non era disposta a spendere soldi per metterla a posto".

"Lei avrebbe messo a posto a sue spese solo il riscaldamento e la parte idraulica, tutto il resto dovevamo fare a nostre spese e dopo un paio di giorni abbiamo deciso di prenderla e sistemarla con tanti sacrifici. Abbiamo impiegato un anno e speso 35mila euro e ci siamo accordati per 300 euro di affitto al mese. Nel mese di agosto del 2014 abbiamo traslocato e la signora durante tutto il periodo veniva tutti i giorni a controllare i lavori fatti e sempre con il suo consenso. Ad ottobre arriva con il contratto di comodato d'uso e qui arriva la prima fregatura. Mio marito si è fidato di lei che diceva che non cambia niente e che conta la sua parola e una stretta di mano e che potevamo essere tranquilli e così è stato per 8 anni - prosegue la 68enne - Poi ad aprile 2022 arriva la raccomandata di sfratto e che dovevamo uscire entro 6 mesi senza nessuna spiegazione e che lei non cambiava idea. Ci è crollato il mondo addosso, tutti i nostri risparmi li abbiamo messi in quella casa, una vita di sacrifici per fare una vecchiaia serena e in un attimo è svanito tutto".

"Ci siamo consultati con un avvocato per sapere come fare e lui ci ha detto prima di tutto che non dobbiamo più pagare l'affitto perché il contratto in comodato d'uso non è mai stato registrato. Poi noi siamo andati davanti ad un mediatore per vedere se potevamo arrivare ad un compromesso con la padrona di casa e lì l'altra fregatura. Ha smentito tutto. Ha detto che non ci ha mai promesso che potevamo stare lì per tutta la nostra vita, che i lavori che avevamo fatto sono stati tutti abusivi senza il suo consenso e che lei non ha mai firmato niente - continua - Ha tirato fuori il suo vero volto, una donna avida, bugiarda, calcolatrice e soprattutto approfittatrice verso le persone anziane. Dopo 8 mesi di battaglie ci ha concesso di stare con un contratto registrato 4x4 anni con 350 euro al mesi di affitto. C'è da dire però che non mi fido più di lei, dopo 8 anni dobbiamo comunque uscire di casa con una mano davanti e una dietro".

"Mi chiedo dove sono andati a finire i valori che ci hanno insegnato i nostri genitori: la lealtà, l'umiltà, la sincerità, il rispetto per il prossimo. Tutto questo non esiste più. Oggi conta di più essere furbo, disonesto e calcolatore. Basta fregare il prossimo, soprattutto le persone anziane. Sono molto delusa e amareggiata, queste cose non devono più succedere - conclude la donna - dobbiamo pretendere di più dalla legge italiana che ci protegga non che dia la ragione ai più disonesti. Noi siamo gente umile che tira avanti solo con una pensione, non chiedo tanto ma solo un po' di pace e serenità. Come a noi sono sicuro che è capitato ad altra gente di essere stati raggirati. Credetemi non è bello trovarsi alla nostra età in mezzo alla strada, noi anziani non contiamo più niente, non possiamo nemmeno comprare una casa, non ti danno il mutuo perché ci dicono che siamo troppo vecchi. In poche parole dobbiamo morire".