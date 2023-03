All'ex Chiesa Anglicana il tradizionale concerto della Croce Bianca di Alassio: protagonisti gli "Alma Jazy"

Si terrà giovedì 16 marzo alle ore 21 presso la Ex Chiesa Anglicana il tradizionale concerto della Croce Bianca di Alassio, patrocinato dall'Assessorato al Volontariato e da quello alle Politiche Sociali.

Protagonisti gli "Alma Jazy", il gruppo composto da Luciano Corona al basso, Antonio Di Salvo alla chitarra, Stefano Ancona alla batteria, Sabrina Bonfadelli voce e flauto e Roberta Monterosso, voce tastiere. Il loro è un repertorio jazz - bossanova - pop, classico, raffinato e fruibile, proposto a volumi contenuti per poter essere la miglior colonna sonora per qualsiasi tipo di evento.

Si presentano in modo elegante con una piccola coreografia composta da due abatjour per sottolineare la nostra vocazione lounge chillout ed un impianto di ultima generazione per ottenere un suono nitido e pulito.