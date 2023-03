Scontro tra auto e moto a Savona: soccorsi mobilitati in corso Mazzini, un ferito al San Paolo

Incidente stradale questa mattina a Savona, in corso Mazzini, all'altezza della rotonda presso il mercato civico. Il sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza della Croce Bianca di Savona e le forze dell'ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi. La dinamica è ancora in via di accertamento.

Una persona, pare il conducente della due ruote, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.