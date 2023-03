Celle, una galleria d'arte permanente nel sottopasso tra la passeggiata e i Piani: al centro la matematica (FOTO e VIDEO)

Ceramiche con al centro la matematica per abbellire il sottopassaggio tra via Trieste e la passeggiata Carlo Russo all'altezza dei Bagni Lido.

Questo pomeriggio è stata infatti inaugurata la galleria d'arte permanente con le opere proposte da Cellelab 2 (presidente Carla Camoirano) in collaborazione con l'assessorato alla cultura, nello scorcio cellese in occasione del Pigreco Day, la Giornata Internazionale della Matematica.

" Il sottopasso è stato sistemato dall'ufficio lavori pubblici con una nuova colorazione e nuove luci e con il contributo di Leony Mordeglia e Valeria Bruno per la scelta cromatica e stilistica creando un contesto piacevole ove transitare e sostare per contemplare le opere " ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

"Ringrazio tutti per aver contribuito ad abbellire uno spazio pubblico: l'atmosfera rilassante e piacevole dove ammirare le opere ispirate alla matematica" ha continuato la prima cittadina cellese.

"La galleria per la matematica è nata con lo scopo di divulgare la matematica sia fra chi viene in vacanza a Celle o fra gli studenti che visitano la galleria - spiega Carla Camoirano, presidente di Cellelab 2 - per un divulgatore della matematica è piacevole sapere che ci sono artisti che hanno creato la loro opera a carattere matematico".

"Abbiamo scelto il 14 marzo come data per l'inaugurazione perché è la giornata mondiale della matematica, in particolare è il giorno del Pigreco: quest'anno come tema matematico dal MIUR è stata scelta la matematica per tutti, lo scopo della galleria è appunto quello che ognuno possa apprendere e dilettarsi con la matematica" ha infine concluso la presidente di Cellelab 2.