Sassello, consiglio comunale sulla peste suina. Assessore Piana: "Gestione fatta con malanimo. Ci vuole uno scatto d'orgoglio per cambiare chi ricopre posizioni verticistiche" (FOTO)

Una mozione approvata per chiedere la deroga sul divieto del consumo, procedere con gli abbattimenti, dar vita ad una misura urgente per il reclutamento del servizio veterinario e per la vigilanza, uniformità per recuperare le carcasse e il seppellimento, l'interramento con la calce, i monitoraggi continui e spazio a stanziamenti economici adeguati.

La peste suina è stata al centro del consiglio comunale straordinario di Sassello e sul banco degli imputati è finita la gestione commissariale ma anche i vertici dell'Ispra e dei Ministeri.

Nel teatro del comune della Valle dell'Erro sono tanti i sindaci che hanno partecipato, dai costieri di Varazze, Celle e Albisola Superiore passando per quelli dell'entroterra di Urbe, Dego e Giusvalla, il deputato Francesco Bruzzone e i consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Alessio Piana oltre agli esponenti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, rappresentanti delle associazioni dei cacciatori (Federcaccia e ambiti territoriali) e molti cittadini.

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo in apertura di consiglio ha illustrato tutto l'iter degli ultimi mesi criticando la gestione commissariale con il peggioramento della situazione economica delle attività del territorio e dei privati che hanno dovuto far fronte ai danni degli ungulati e alle restrizioni. Per non parlare delle recinzioni messe in atto a singhiozzo o non proprio create, i mancati abbattimenti e lo stop per i cacciatori per l'attività venatoria e il consumo personale. La scorsa settimana si è verificato inoltre il cambio tra il criticato commissario Angelo Ferrari e Vincenzo Caputo.

"È un peccato che non sia qui con noi a spiegare le sue dichiarazioni. Mi riferisco a quelle legate sugli abbattimenti e sulle ordinanze da emanare. La psa sta mietendo molte vittime ma non per questo si può prescindere dagli abbattimenti - ha detto il primo cittadino - Qua si giocano due punti di pil dell'economia italiana ma questo prezzo non lo possiamo pagare solo noi. Dobbiamo consentire a queste persone che arrivano da un periodo pesantissimo di consentirgli di lavorare".

"Non credo che questo nuovo commissario abbia approvato le disposizioni del vecchio commissario. Come mai non è venuto a metterci la faccia? È una vergogna" la critica del capogruppo di minoranza Maurizio Bastonero.

Presente invece il vicepresidente e assessore regionale Alessandro Piana che si è dimostrato critico contro la divisione delle zone e la recinzione puntando il dito contro i tecnici. "È stata affrontato in maniera ordinaria ciò che non lo era e ci siamo resi conto quanto fosse ostile e testarda questa gestione dell'emergenza - ha detto Piana - A mio avviso questa gestione è stata fatta con malanimo e con il dolo. Non si sono ascoltate le voci dei territori, degli assessori competenti che avevano proposto soluzioni rispetto ad altre".

"Non possiamo perdere ulteriore tempo, abbiamo dei dati che ci dicono che l'epidemia sta camminando velocemente e quelle che erano preoccupazioni non erano infondate. Questo aumento purtroppo risulta essere esponenziale, se probabilmente si fosse intervenuti fin da subito con gli abbattimenti, oggi almeno nell'area rossa avremo creato una sorta di cuscinetto per traguardare questa fase - puntualizza il vicepresidente regionale - Credo che ci voglia uno scatto d'orgoglio per cambiare chi ricopre posizioni verticistiche che stanno ostacolando il processo normativo del paese come in Ispra e nei diversi Ministeri. Il fallimento di questo prima fase di commissariamento è chiaro".

"Con la buffonata del divieto dell'autoconsumo il cinghiale è diventata una specie protetta, è stato infatti protetto il veicolo della peste. I politici sbagliano ma anche i tecnici e siamo arrivati alla situazione che c'è un cambio di commissario e dobbiamo far capire come stanno le cose e che certi errori non si possono più ripetere" il commento dell'onorevole Bruzzone.

"È capitato ciò che alcuni di noi nel gennaio 2022 provarono ad evitare, la peste suina è arrivata a Sassello. Dobbiamo convivere con la presenza del virus e voglio fare un appello: abbiamo imparato che il cinghiale non cammina con gli uomini, si muove fuori dalla recinzione e l'epidemia si è allargata con lo spostamento. Non possiamo permetterci che vengano fatte limitazioni alle attività" specifica l'ex senatore e sindaco di Albisola, l'imprenditore sassellese Franco Orsi.

"La politica deve decidere se fare in modo che la peste suina venga gestita in modo centralizzato o in discontinuità decentralizzata cioè localistica con tavoli di lavoro. Sennò sarà un problema sociale non solo economico" ha detto il consigliere regionale Bozzano.

"Gestire una situazione così non è facile. I progetti sono andati in fumo con l'incertezza che c'è non riusciamo a portare avanti nulla. Se non si può andare a caccia il nostro mondo finisce - ha proseguito Franco Ciocca, presidente dell'Atc Savona1 - spero che questo nuovo commissario cambi registro".

"È arrivato il momento che la politica scelga. Se un tecnico sbaglia va fatto fuori" ha dichiarato il presidente Coldiretti Savona.

"Il vero problema è il sovrapopolamento dei cinghiali. Già nel 2019 avevamo segnalato il problema, non è stato risolto ma è peggiorato. La politica deve fare di più che prende dei provvedimenti in modo da risolvere in modo veloce i nostri problemi" ha concluso l'esponente Cia.