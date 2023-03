Borghetto S. Spirito: addio a Celestino Rappazzo, dipendente comunale

Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Celestino Rappazzo, 57enne dipendente comunale mancato improvvisamente la notte scorsa.

"Una notizia terribile e improvvisa - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - L’amministrazione comunale e i dipendenti tutti si uniscono al dolore dei familiari e degli amici del caro Celestino Rappazzo da tutti conosciuto come Cele, dipendente del Comune di Borghetto Santo Spirito. Era entrato da poco più di un anno a far parte dell’organico del nostro Comune facendosi apprezzare fin da subito sia per la sua professionalità che il suo atteggiamento sempre educato e disponibile. Il nostro Comune perde un collaboratore molto valido e la nostra comunità una persona per bene. Che la terra gli sia lieve".

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 15 marzo, alle ore 17.30, nella camera mortuaria di Santa Corona. I funerali si svolgeranno giovedì 16 marzo, alle ore 15.00, nella Parrocchia Santuario di Sant'Antonio a Borghetto Santo Spirito.

Celestino Rappazzo lascia le figlie Federica ed Elena con Silvia, la mamma Venera, il papà Nino, la compagna Alessandra, le sorelle Melina, Rosa e Pia, i nipoti oltre ai parenti tutti.