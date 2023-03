Degrado giardini del Prolungamento, consiglieri Orsi e Giaccardi: "Quali iniziative intendono intraprendere il sindaco e la giunta?" (FOTO)

Un'interpellanza con al centro la situazione dei giardini del Prolungamento e dello stato di degrado e di ammaloramento delle strutture.

I consiglieri del gruppo PensieroLibero.zero Fabio Orsi e Daniela Giaccardi la presenteranno nel prossimo consiglio comunale richiedendo delucidazioni al sindaco di Savona Marco Russo e alla giunta comunale sull'attuale condizione della zona.

"Da più parti è stata segnalata la situazione poco decorosa in cui versano i giardini del Prolungamento dove si recano abitualmente i bambini, con nonne e genitori, a giocare e a trascorrere le giornate; la situazione, presenta anche elementi di rischio per i bambini con strutture divelte, ammalorate e gettate nel passaggio; il lunedì mattina la zona si presenta spesso in stato di assoluto abbandono con i resti di pic nic improvvisati del fine settimana che, certamente addebitabili alla scarsa civiltà di molti avventori, non giustificano però l'assenza di passaggio immediato da parte dei soggetti deputati a garantirne la pulizia" spiegano Giaccardi e Orsi.

"E' necessario provvedere immediatamente al ripristino delle strutture ammalorate onde scongiurare rischi per l'incolumità dei bambini. E' altresì necessario richiedere con fermezza ai soggetti che si occupano del servizio di pulizia e raccolta rifiuti, oltre che di svuotamento cestini, di provvedere ad un migliore servizio, specie nelle giornate successive al fine settimana. Con l'arrivo delle belle giornate è presumibile che i giardini siano sempre più frequentati e quindi la necessità degli interventi sopradetti si fa pressante" continuano.

"Non appare chiaro se siano state stanziate somme dedicate, nel bilancio di previsione appena approvato, per la sistemazione delle aree pubbliche e giardini del Prolungamento", proseguono nell'interpellanza che chiede al primo cittadino e alla giunta "quante e quali iniziative intendano intraprendere per ripristinare le strutture ammalorate e pericolose per l'incolumità delle persone, presenti all'interno dei giardini; quali iniziative intendano intraprendere per pretendere e garantire un migliore servizio di pulizia e svuotamento cestini onde evitare che i bambini e le famiglie si trovino, specie in certe giornate, a stazionare in zone ricolme di rifiuti".