Loano, minoranza ancora all'attacco sulla passeggiata di Ponente: "Cantiere da 150 metri l'anno"

"Ieri sera come Nuova Grande Loano, in un'interpellanza abbiamo chiesto al sindaco e all’assessore competente una data certa per la fine lavori del primo lotto della passeggiata di ponente. Risposta: se tutto va bene 30 maggio, ma non con le rifiniture, quelle sono fuori dall’appalto".

La denuncia arriva dalla capogruppo di minoranza, Luana Isella, che quindi spiega: "Ora ripercorriamo il tutto: l’inizio lavori di questo tratto di passeggiata è stato dato a settembre 2021 - ricorda - considerando lo sviluppo longitudinale del tratto interessanti di circa 300 metri, significa che la produttività di questo cantiere è di 150 metri l’anno… Una follia per un’opera pubblica il cui costo ha già superato le aspettative, senza considerare il disagio occorso agli utenti del tratto interessato e agli stabilimenti balneari sottostanti".