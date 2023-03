Calizzano, un progetto per la valorizzazione degli alberi monumentali

Calizzano punta alla valorizzazione dei due alberi monumentali presenti sul proprio territorio comunale: "Con il consorzio per la tutela dei prodotti del sottobosco abbiamo messo in programma un progetto triplice che mira innanzitutto al restyling del piazzale del Melogno, mediante la realizzazione di un parcheggio per escursionisti e fungaioli e un'area attrezzata", spiega alla nostra redazione il primo cittadino Pierangelo Olivieri.

"Il forte del Melogno è un valico importante poiché rappresenta il punto di accesso al nostro territorio per chi proviene dalla riviera, nonché alla faggeta della Barbottina, che fa parte del Demanio regionale, considerata una delle più belle d'Europa. In questa zona è situato un faggio bicentenario, rilevato come l'albero più alto della Liguria. La seconda parte del progetto prevede la ristrutturazione e la messa in sicurezza del sentiero di accesso".

"La terza iniziativa prevede la valorizzazione del secondo albero monumentale, un castagno ultra secolare situato nella zona del rio Nero. Negli anni passati abbiamo giù provveduto al potenziamento dei sentieri. Ora andremo ad intervenire realizzando una vera e propria area di accesso e il posizionamento della segnaletica".

"Grazie ai proprietari dei terreni, entrambi gli alberi sono collocati in zone private, andremo ad intervenire per valorizzare queste due bellezze naturali", conclude il primo cittadino Olivieri.