Millesimo, Giovanni Impastato incontra gli studenti del "Luzzati"

Gli studenti dell’IC Lele Luzzati di Millesimo incontrano Giovanni Impastato. Giovedì 23 marzo dalle ore 10 alle ore 12 presso le Ciminiere di Calizzano per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Calizzano e per la Scuola Primaria di Murialdo e Osiglia. Venerdì 24 marzo dalle ore 8:15 alle ore 10:15 presso il Palazzo Rosso di Cengio per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Cengio. Venerdi 24 marzo dalle ore 10:45 alle ore 12:45 presso il Cinema Teatro Lux di Millesimo per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Millesimo.

Commenta il dirigente scolastico dell’Istituto, professoressa Alessia Zunino: "La nostra scuola, da anni è iscritta a Libera, associazione nata con lo scopo di sostenere la lotta all’illegalità e favorire la giustizia sociale; è proprio grazie alla collaborazione con Libera che avremo l’onore di ospitare il signor Giovanni Impastato, fratello del famoso Peppino, di cui ha raccolto l’eredità e portato avanti la battaglia. La lotta alle mafie nasce tra i banchi di scuola e l’incontro con un testimone diretto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle mura domestiche, costituirà sicuramente uno stimolo molto efficace per insegnare ai nostri ragazzi ad essere adulti liberi e responsabili in grado di rispettare il prossimo, capaci di esprimere le proprie opinioni liberamente e avere il coraggio di non girarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie, ai soprusi, alle illegalità".