Ponte Ruffino ammalorato a Savona, Santi punge l'amministrazione: "Hanno i fondi stanziati e non fanno nulla"

"La vicenda del Ponte Ruffino ha dell'incredibile e se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere".

Non stanno mancando le segnalazioni dei savonesi sullo stato delle ringhiere dell'attraversamento che a Savona collega il Prolungamento a via Cimarosa e viceversa e anche il consigliere di Toti per Savona Pietro Santi ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale.

"Nel lontano dicembre del 2020 portai in Giunta, in qualità di Assessore ai lavori pubblici, la delibera che prevedeva lo stanziamento dei fondi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della struttura. Venne successivamente incaricato un professionista per la stesura del progetto - spiega Santi - Nell'ottobre del 2021 subentrò la nuova Amministrazione Comunale e da allora non si è più saputo nulla. Possibile che gli attuali amministratori pur avendo da anni i fondi stanziati e disponibili non abbiano fatto nulla?".

"È una domanda che ci poniamo in tanti. Il rischio è che peggiorando la situazione potrebbero venire meno le condizioni di sicurezza costringendo chi di competenza a chiudere il ponte con tutte le conseguenze e i disagi per i Cittadini. Povera Savona" conclude il capogruppo di Toti per Savona.

“Rassicuriamo il consigliere Santi che quest'amministrazione non si dimenticata del ponte Ruffino. La gara è stata avviata il 5 dicembre scorso; l'impresa è stata individuata e ora si tratta di fare le verifiche preliminari necessarie all'aggiudicazione definitiva. Siamo nella fase dell'avvio lavori" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

200mila euro erano stati stanziati per la manutenzione del ponte e del viadotto di Corso Svizzera. Il comune avevadeciso di stanziare la somma per la progettazione per risolvere così le criticità che persistono da anni e che a più riprese sono state segnalate dai cittadini.

Il ponte infatti presenta segni di ossidazione diffusa, soprattutto in corrispondenza dei giunti, causa la mancanza di controllo delle acque superficiali e le ringhiere, in acciaio, si presentano danneggiate da ossidazione e sarà necessaria una completa sostituzione.

Spazio quindi alla spazzolatura, la passivazione e la verniciatura del cassoncino metallico dell'impalcato; la spazzolatura, passivazione e verniciatura delle antenne; il controllo degli elementi in piatto degli stralli, con la verifica della sezione resistente residua. Saranno rimosse quindi le lamiere sui giunti e le ringhiere esistenti e installate di nuove.

La passerella Ruffino richiederà la chiusura nel periodo di rifacimento delle ringhiere e nell'eventualità di sostituzione piatti degli stralli.