Albenga, al Museo Magiche Trasparenze dal 25 marzo le opere di Sandro Nadalini Ristori con "ULTRAMARINA"

L'esposizione di opere d'arte realizzate dall'artista Sandro Nadalini Ristori nelle sale del Museo Magiche Trasparenze presso la Fondazione Oddi di Albenga fa parte di un ampio progetto espositivo proposto dalla Galleria d'Arte Modena di Albenga, che coinvolge numerosi artisti italiani e stranieri operanti nel settore delle arti visive.

Il piano espositivo prevede l'allestimento di opere d'arte contemporanea in spazi diversi da quelli abitualmente dedicati. Le opere, dipinti, sculture, fotografie, video ed installazioni, trovano spazio in palazzi e musei normalmente riservati ad altri settori dell'arte come la storia antica, l'archeologia, la religione, la natura, e altro.

Ogni allestimento temporaneo viene inserito nel contesto della collezione permanente senza modificare in alcun modo la struttura espositiva preesistente, mantenendo intatta la sua fruibilità con l' intenzione di creare un'eventuale dialogo tra passato e presente.

L'inaugurazione di ULTRAMARINA è prevista per sabato 25 marzo alle ore 18 al primo piano di Palazzo Oddo.