Albenga, 350mila euro per il restyling di via Papa Giovanni: dopo Pasqua il via ai lavori

Inizieranno subito dopo le festività di Pasqua i lavori per il completo restyling di via Papa Giovanni XXIII e vedranno la sostituzione dei pini esistenti con alberi di Jacaranda (che sviluppano le radici in uno strato profondo del terreno e non superficialmente), la sistemazione dei marciapiedi , il loro adeguamento secondo il piano di eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.), il rifacimento del manto stradale fortemente compromesso dalle radici e la realizzazione di opere di miglioramento di varia natura tra le quali la demolizione di muretti di delimitazione del parcheggio lato Est, e la sostituzione delle panchine esistenti. Gli interventi, dell’ammontare di 350 mila euro, sono stati affidati alla ditta Icose.

“Partiranno subito dopo Pasqua gli interventi su Via Papa Giovanni XXIII gravemente compromessa dalle radici dei pini, su entrambi i lati, sia nella parte del marciapiede che del manto stradale - afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Ricordo che, per poter decidere l’intervento più idoneo da realizzare, ad agosto, l’Amministrazione aveva dato incarico per eseguire una perizia sullo stato di salute degli alberi. Sulla base di tale valutazione e delle indicazioni dei tecnici, abbiamo ritenuto opportuna la sostituzione completa degli alberi esistenti. Molti pini, infatti, sono già in un precario stato di stabilità e salute ed eseguire un intervento di contenimento degli apparati radicali genererebbe un grave pericolo per l’incolumità pubblica e avrebbe effetto limitato nel tempo. I pini, quindi, saranno sostituiti con alberi di Jacaranda, più adatti e funzionali, che esteticamente offriranno un aspetto cromatico pregiato e attrattivo all’intera zona”.

“L’intervento da 350 mila euro - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - vedrà il rifacimento completo del manto stradale e dei marciapiedi (sia la pavimentazione che le aiuole) con l’impiego di materiali già utilizzati nell’ambito di progetti di riqualificazione del centro urbano rendendo, quindi, la pavimentazione adeguata e omogenea. Con questi lavori ridaremo dignità a una strada centrale e fondamentale per la viabilità pedonale e veicolare, riusciremo a ripristinare i parcheggi oggi inutilizzabili proprio per la presenza delle radici, adegueremo l’illuminazione pubblica e, aspetto non trascurabile, miglioreremo l’aspetto paesaggistico di via Papa Giovanni”.