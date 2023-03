Cairo, mezzo pesante sradica il passaggio a livello di Ferrania, il conducente ai Carabinieri: “Mi scusi, ho torto”

Non c’è due senza tre: per la terza volta da inizio anno, un utente della strada ha danneggiato e interrotto la linea ferroviaria Torino-Savona. Infatti, alle 17.45 di ieri, lunedì 20 marzo, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte è intervenuta in occasione di un incidente che ormai, in Val Bormida, ha una frequenza statistica consolidata e bizzarra.

Dopo l’episodio di gennaio in cui, a Cengio, un conducente in stato di ebbrezza aveva imboccato le rotaie percorrendole fino a rimanerci incastrato, e l’episodio di febbraio in cui, nello stesso punto, un veicolo speciale con braccio elevatore aveva sradicato i cavi della linea ferroviaria, è stata ieri la volta del tratto ferroviario in frazione Ferrania di Cairo Montenotte, dove un tir in transito ha agganciato la sbarra del passaggio a livello in chiusura, sradicandola, ed è poi rimasto incagliato sui binari, interrompendo il traffico ferroviario.

Secondo quando riportato dal testimone, che ha avvertito la Centrale Operativa dei Carabinieri, e anche a quanto poi ammesso dallo stesso conducente, il mezzo pesante avrebbe cercato di scattare oltre la barriera che si stava ormai chiudendo, nonostante il semaforo rosso, per evitare l’attesa prolungata del transito del treno, peraltro in quel momento ormai imminente.

Un grosso azzardo che avrebbe potuto finire davvero male, se le comunicazioni tra la Centrale Operativa dei Carabinieri e il Dipartimento Ferroviario di Genova non fossero state immediate e non avessero consentito di arrestare in tempo la marcia del convoglio in arrivo e, poi, del traffico su rotaie in entrambe le direzioni. La circolazione ferroviaria è infine ripartita dopo circa un’ora dai fatti, a seguito dell’intervento del personale delle Ferrovie dello Stato che ha ripristinato la funzionalità del passaggio a livello.

L’autista, un torinese sessantenne che guidava un camion a noleggio della ditta per cui lavora, non è rimasto ferito e non è risultato in stato di ebbrezza, motivo per il quale è stato contravvenzionato e, oltre a perdere un buon numero di punti sulla patente, sarà tenuto a risarcire i (notevoli) danni causati, senza tuttavia incorrere in alcuna denuncia penale. Quantomeno, sullo spazio riservato alle dichiarazioni del trasgressore sul verbale redatto dai Carabinieri, ha avuto l’onestà di dichiarare: “Mi scusi, ho torto”.