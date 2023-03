L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna: "Attenzione, sta girando una macchina di grossa cilindrate che con scuse fasulle, tipo sanificazioni e controlli, cercano di entrare in casa, soprattutto di persone anziane. Chiedono denaro".

"Non c'è nessuna sanificazione post Covid o altro in corso - spiegano dal comune di Dego - Le forze dell'ordine stanno monitorando il territorio. Facilmente si sono già allontanati, ma attenzione anche per i prossimi giorni".