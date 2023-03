Savona, indumenti ritrovati sugli scogli: scatta la ricerca persona in mare

Soccorsi mobilitati a Savona per una presunta persona dispersa in mare. L'allarme è stato lanciato dopo il rinvenimento di alcuni indumenti da parte dei carabinieri, nella zona degli scogli, nei pressi del ristorante Green.

Sul posto stanno operando l'elicottero e la motovedetta della Guardia Costiera. Al momento non sarebbero giunte alla Questura segnalazioni di persone scomparse nelle ultime 24 ore.

L'elicottero, già in zona per controlli di routine, è stato dirottato per prendere parte alle ricerche. Un testimone, stando a quanto riferito, avrebbe notato i vestiti già nella giornata di ieri.