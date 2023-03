Madonna decapitata e sfregiata con una croce rovesciata: ritrovamento shock a Loano (FOTO)

"Un’immagine che fa male e che definire inquietante è quasi riduttivo". Luca Lettieri, sindaco di Loano, commenta così il ritrovamento di una statua della Madonna decapitata e sfregiata con una croce rovesciata di colore rosso, simbolo associato al Satanismo.

A rinvenire l'oggetto, ormai sfigurato, tra gli ulivi a monte dell'ex ospedale Marino Piemontese è stato Massimo Dellisola, residente loanese che questa mattina si trovava nella zona assieme al suo cane. L'animale si è intrufolato tra le piante d'ulivo attirato da un capriolo e il suo padrone, mentre inseguiva l'amico a quattro zampe, ha scorto la statuetta in gesso danneggiata.

La statua era originariamente posizionata in una nicchia situata all'interno dell'ospedale, oggi completamente abbandonato e di proprietà di Arte (che lavora per la sua vendita finalizzata ad un progetto di riqualificazione). Il complesso, proprio per la sua trascuratezza, è spesso occupato da senzatetto e vandali.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

"Abbiamo appena concluso il sopralluogo in presenza dei carabinieri nella speranza di identificare gli autori di questo ignobile gesto. Indipendentemente dal credo, questa rappresenta una parte della nostra cultura e tradizione che merita il massimo rispetto" il commento del consigliere comunale Demis Aghittino.

"La mia speranza è che si sia trattato di un gesto stupido di un singolo o di un gruppo di persone - la chiosa del sindaco Lettieri - Ciò non toglie la gravità assoluta del gesto, è stato un attacco violento ad un simbolo religioso".

"L’immagine della Madonna trasfigurata credo abbia lasciati tutti attoniti - commenta Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza loanese - Un gesto grave che si inserisce all’interno di un contesto degradato quale l’area dell’ex Ospedale Marino Piemontese, più volte già segnalato. Attendiamo le indagini prima di esprimere ulteriori giudizi. Sono e rimangono comunque gesti da condannare, che mai ci aspetteremmo di vedere".