Madonnina vandalizzata a Loano, Foscolo (Lega): "Atto inqualificabile, che i responsabili paghino"

"Un’immagine inquietante che arriva da Loano, che mi riporta inevitabilmente la memoria a quanto successo a Cosseria due anni fa. Un atto inqualificabile, che lascia sbigottiti".

E' dura la condanna da parte della segretaria provinciale della Lega, Sara Foscolo, verso ciò che ha subito la statuetta della Madonna rinvenuta vandalizzata e abbandonata in alcuni cespugli, che riporta a quanto accaduto all'incirca due anni esatti or sono in Val Bormida, quando a essere stato colpito fu un corcefisso.