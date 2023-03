Roccavignale abbraccia la Georgia, Amministrazione in visita a Lagodekhi: "Qui si respira l'Europa unita" (FOTO)

Un vero e proprio gemellaggio non lo è stato (almeno non per il momento). Piuttosto un gioioso abbraccio quello che unisce la nostra provincia, precisamente la Val Bormida, alla regione georgiana della Cachezia.

A siglarlo è stato, in questi giorni, la visita ufficiale del sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia e della sua vice Eliana Fracchia nella regione più a est del paese del Caucaso, a Lagodekhi, cittadina di circa 6mila abitanti a un passo dai confini con l'Azerbaijan e la Cecenia.