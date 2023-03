Cengio 2023: Dotta a caccia del bis, il Pd cerca lo sfidante

Comunali di Cengio: una certezza e qualche indiscrezione. A meno di due mesi dalla tornata elettorale la notizia certa è rappresenta dalla presenza di Francesco Dotta.

Come riportato dalla nostra redazione, il sindaco uscente, indipendente di centrodestra, ha rotto gli indugi ufficializzando la propria candidatura: "Il percorso che abbiamo iniziato nel 2018 non è ancora completato", aveva dichiarato qualche settimana fa.

Sul versante opposto invece, per intenderci sponda Partito democratico, al momento il quadro non è ancora chiaro. La principale indiscrezione riguarderebbe Massimo Marazzo: il consigliere comunale di minoranza uscente, senza sciogliere la propria riserva, avrebbe ricevuto una sorta di mandato esplorativo per formare una lista.

Il secondo rumors, un po' più defilato, vedrebbe come protagonista l'ex sindaco Sergio Marenco. Anche in questo caso però, nessuna conferma tangibile.