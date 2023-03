Statua della Madonna vandalizzata, Grande Liguria: "Una situazione da non sottovalutare"

"Quanto avvenuto a Loano, ovvero aver recato grave offesa a un statua raffigurante la Madonna, è da definirsi inquietante e deve aprire un'attenta riflessione".

A scriverlo è, in una nota, il direttivo provinciale di Grande Liguria. Che spiega: "Derubricare il grave atto come quello di uno sconsiderato o un teppista, è voler ignorare che le modalità, il simbolismo adoperato per imbrattare la statua e le tempistiche, vicine al solstizio di primavera, ci inducono a pensare che la cosa va studiata a fondo soprattutto in certi ambienti. Basta leggere i quotidiani nazionali per apprendere altrettanti gravi episodi avvenuti in tale periodo sul territorio nazionale".

"Certamente anche Grande Liguria si associa allo sdegno, sperando che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, aggiungendo però la preoccupazione per l'accaduto, in quanto trattasi di situazione da non sottovalutare" chiosano dal partito Grande Liguria.