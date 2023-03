Festa per Pulp in Valmaremola: una serata per celebrare il successo del calendario 2023 dedicato alle rivisitazioni del grande cinema

Una serata in compagnia per divertirsi ma anche per celebrare il successo della raccolta fondi derivante dalla vendita dei calendari dedicati a versione rivisitate in chiave goliardica del grande cinema (leggi QUI).

Protagonisti i ragazzi di Pulp in Valmaremola che ieri sera si sono dati appuntamento al ristorante Bosio di Bardino Nuovo per una cena assieme ai sindaci di Pietra, Borgio e Tovo, (Luigi De Vincenzi, Renato Dacquino e Alessandro Oddo), i comandanti della Polizia Locale di Pietra e Borgio (Domenico Colnaghi e Giovanni Bozzo) e l'ex onorevole Sara Foscolo: tutti volti immortalati nel calendario Pulp 2023. Ospite d'onore il Prefetto di Savona, Enrico Gullotti.

"Ringrazio gli amici di Pulp in Valmaremola per la bellissima serata dal Ristorante 'Bosio' a Bardino Nuovo e soprattutto per il tanto bene che fanno per le nostre comunità, sempre con goliardia e leggerezza - il commento via social del sindaco Alessandro Oddo - Continuate così e grazie!".

Pulp in Valmaremola, nel febbraio scorso, ha consegnato alla residenza protetta comunale “Santo Spirito” di Pietra Ligure i presidi sanitari e i materiali acquistati (anche con il contribuito della comunità “M.A.S.C.I.” di Pietra Ligure) con i proventi della vendita benefica del calendario: un sollevatore elettrico per disabili completo di imbragatura, due sedie a rotelle Obelisco (pieghevoli, con freni sulle maniglie, schienale e poggiapiedi reclinabili,ruote in PVC e seduta di 46 cm), sei materassi anti decubito con compressore, tre cesti portabiancheria (a 2 livelli, di grandi dimensioni, con rotelle, coperchio e schede di smistamento) e un compressore Stanley (leggi QUI).