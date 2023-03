No alle pedonalizzazioni, un gruppo di commercianti e cittadini incontra la minoranza: "Valutiamo iniziative pubbliche per manifestare il dissenso"

Non si placano le polemiche legate alle pedonalizzazioni a Savona disposte dalla giunte in Corso Italia, via Manzoni, via Mistrangelo e via Ratti.

Dopo l'audizione di alcuni rappresentanti dei commercianti e dei residenti nella seconda commissione consiliare della settimana scorsa (leggi QUI), ieri sera un gruppo di esercenti e cittadini si sono incontrati per esprimere tutta la loro preoccupazione e rabbia visto che in molti lamentano un netto calo degli incassi da quando le vie sono state chiuse al traffico.

"Siamo un Comitato di cittadini e commercianti nato da una chat di Whatsapp e che sta crescendo giorno dopo giorno sull’onda del malcontento che c’è in tutta la città, abbiamo in progetto svariate iniziative e di sviluppare molteplici incontri, ieri sera abbiamo iniziato invitando una parte della minoranza che si è resa cortesemente disponibile e ha ascoltato le nostre istanze - spiegano - Siamo in attesa di incontrare anche i rappresentanti della maggioranza e dell’assemblea pubblica proposta dalla Capogruppo Pd Alessandra Gemelli durante l’incontro in commissione in cui hanno parlato i nostro rappresentanti. Nel frattempo stiamo valutando altre iniziative pubbliche per manifestare il nostro dissenso".

Le iniziative che pare siano state ipotizzate riguardano la creazione di volantini, manifesti e contattare anche alcuni programmi televisivi.

All'incontro erano presenti i consiglieri di minoranza Manuel Meles (M5S), Fabio Orsi e Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero) e Maurizio Scaramuzza (Lega).