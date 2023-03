Albenga, la Casa del Gelato resta sulla Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso

Roberto Galligani, con la sua Casa del Gelato di Albenga, per il sesto anno consecutivo nella Guida delle Gelaterie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, recensita con Due Coni (il massimo è Tre Coni). La pubblicazione è il testo di riferimento per la categoria, al pari di ciò che può essere da molti anni la guida Michelin per la ristorazione.

“La varietà dei gusti presenti in vetrina è scandita dall’alternarsi delle stagioni – prosegue la recensione -: sorbetto ai fichi neri a km0, gelat0 alla menta e granite per i tempi caldi e melograno, zucca, castagna, quando fa invece capolino il freddo”.

Nella rinomata gelateria ingauna, accanto alle creme classiche, non mancano anche gli accostamenti più elaborati, come noce e albicocca o cioccolato bianco e salsa al lampone e molti altri. “Ce n’è davvero per tutti, anche per intolleranti e vegani”, conclude la recensione del Gambero Rosso.