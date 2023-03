Spostamento dell'edicola, assessore Parodi: "Posizione ottimale, avanti con la riqualificazione. Entro fine giugno Piazza Diaz sarà calpestabile"

"Lo spostamento è stato disposto per rendere più visibile il teatro e per fare una fontana a raso vicino al colonnato. La posizione dell'edicola mi sembra ottimale, è girata verso il teatro e c'è abbastanza spazio, credo che l'edicolante sia soddisfatto. Andiamo avanti con la riqualificazione della piazza che è meravigliosa".

Così l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi sullo spostamento dell'edicola di Mauro Sguerso che si è concretizzato ieri sera dopo che la settimana scorsa nelle operazioni di sollevamento con la gru si era rotta un'anta portando così a slittare l'intervento.

Da questa mattina infatti il titolare ha potuto riaprire l'edicola con una visuale diversa: ora infatti dopo 44 anni di vicinanza alla piazza del teatro, è posizionata di fronte al teatro vicino al parcheggio e a lato del ristorante giapponese.

Nel frattempo però le lavorazioni di restyling proseguono con il fine lavori che è previsto entro l'estate. In un ritardo sul cronoprogramma di 4 mesi.

"Tanto è dipeso dal reperimento dei materiali come sta avvenendo in questo periodo, le problematiche sono uscite all'interno del teatro dove la Sovrintendenza ha dato prescrizioni stringenti, ora i lavori sono ripartiti a spron battuto per terminare la piazza e confidiamo che i tempi rapidi, entro fine giugno indicativamente, si possa calpestare" ha proseguito Parodi che ieri sera era presente insieme al dirigente comunale Marco Delfino.

Gli interventi di riqualificazione sono stati finanziati grazie all'utilizzo di 1 milione e 200mila euro del Fondo strategico regionale, 300mila euro di risorse proprie comunali e ulteriori 640mila precedentemente destinati ai pilomat per delimitare il mercato del lunedì che con lo spostamento in via Paleocapa non sono più serviti.

Sull’edificio sono previsti interventi che consentiranno l’adeguamento normativo degli spazi, la realizzazione di un bar autonomo direttamente connesso alla sala del “Ridotto” e un ascensore esterno, oltre ad una seconda uscita di sicurezza, per il superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibile e adeguata dal punto di vista della prevenzione incendi la sala in questione.

Al quarto piano è previsto il rifacimento della scala interna ad uso dei locali ex Cai presenti sul lato di via Famagosta, l'inserimento di servizi igienici, un locale tecnico e la riqualificazione degli spazi ad uso uffici. Verrà inoltre riqualificata la galleria affacciata sul “Ridotto” con la rimozione dell'attuale vetrata e il collegamento tramite rampa di scale con gli spazi distributivi esistenti a sud.

Il progetto, inoltre, prevede la riqualificazione della piazza antistante al teatro, con la valorizzazione dei filari di leccio posizionati ai lati dell’area e degli spazi sottostanti a quest’ultimi anche dal punto di vista naturalistico e ambientale, attraverso l'inserimento di vasche verdi secondo la pendenza della piazza sul lato di Via Famagosta e l'inserimento di una "linea d'acqua" sul lato opposto, oltre al rifacimento della pavimentazione della piazza e della viabilità laterale di accesso al nuovo ascensore di accesso al "Ridotto".

Sarà completato l'intervento esterno riorganizzando e riqualificando tutta la piazza Diaz anche nella parte antistante l'edificio delle poste, racchiusa tra Via Pertinace, Via Au Fossu e Via dei Mille. Il comune a luglio 2022 era stato inoltre ammesso al finanziamento Pnrr per i lavori di efficientemento energetico del teatro ed erano stati affidati i lavori all'impresa.

Prima di quest’ultimo bando Pnrr l’amministrazione si era aggiudicata anche il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo (67mila euro) per completare le progettazioni già in atto sul Chiabrera con lo scopo di ottenere una struttura adeguata alle normative in materia energetica, impiantistica e per provvedere a una rifunzionalizzazione degli spazi accessori alla sala teatrale.