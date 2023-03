Weekend di temperature sotto la media, a Finale prorogata l'accensione dei riscaldamenti

Le belle giornate di questo fine marzo avevano lasciato un po' illudere i savonesi, in particolare i residenti della costa, di poter mettere da parte abiti pesanti e di non dover più ricorrere così frequentemente al riscaldamento.

Invece, come insegnano i nostri vecchi, in primavera mai essere imprudenti circa il meteo, che in questi giorni tornerà a portare il sole nel fine settimana dopo le possibili piogge nella giornata di giovedì 30 marzo, con temperature però leggermente in discesa rispetto ai giorni scorsi.

Così, come in altri comuni, anche a Finale Ligure il sindaco Frascherelli ha firmato un'ordinanza che concederà ai finalesi, dal 29 marzo al 2 aprile, di prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento per un totale di sei ore giornaliere, fermo restando tutte le modalità di esercizio degli impianti stessi previste dai regolamenti.