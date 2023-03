A Savona una veglia per i martiri del nostro tempo

Giovedì 30 marzo alle ore 20:30 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, nel centro storico la Comunità di Sant’Egidio invita a partecipare alla "Veglia di preghiera in memoria dei martiri del nostro tempo", ossia di coloro che hanno dato la vita per il Vangelo. Presiederà il vescovo Calogero Marino.