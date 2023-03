La resistenza savonese raccontata dalle storie di sei donne: a Savona la presentazione del docufilm "Pietre parlanti"

Oggi, mercoledì 29 marzo, alle ore 17.30 si terrà nella Sala rossa del Palazzo comunale di Savona la presentazione del docufilm “Pietre parlanti – Sei storie di donne nella Resistenza Savonese” realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona “Umberto Scardaoni”, con il co-finanziamento della Fondazione Agostino De Mari e patrocinato dal Comune di Savona.

Il cortometraggio realizzato dal giornalista Mimmo Lombezzi e Anna Traverso con la collaborazione di Michele Delucis e a cui hanno partecipato testimoni e conoscenti dei fatti narrati attraverso anche la narrazione degli attori del gruppo “I cattivi maestri”, è un vero e proprio documento storico della Resistenza in provincia di Savona e mette in luce donne che caddero per la libertà dal nazifascismo.

Attraverso alcuni luoghi del territorio provinciale, da Savona ad Albenga a Vado Ligure, da Testico ai sentieri dell’entroterra di Albenga che videro protagonista Felice Cascione, vengono messe in luce le figure di donne vittime del fascismo come la Vadese Clelia Corradini , Ines Negri caduta ad Albissola, l’Albenganese Giovanna Viale (una delle 59 vittime della foce del fiume Centa), Elena Aicardi e Teresa Zerbone cadute nell’eccidio di Testico, Maria Giovanna Casanova e Alice Lionelli. E ancora le savonesi Franca Lanzone e Paola Garelli cadute al Priamar di Savona.

Il filmato si chiude con il racconto di una storia poco conosciuta: all’interno dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, un gruppo di suore dell’Ordine “Maria Bambina” curarono in segreto ebrei e partigiani, sostenendo di fatto l’epopea Resistenziale.