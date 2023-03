Le "nuove forme della dipendenza": se ne parla alla Ubik di Savona

Nuovo appuntamento informativo e formativo alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona giovedì 30 marzo a partire dalle ore 18.

Il noto psicoanalista Silvano Posillipo introdurrà il dibattito dal titolo "Nuove forme della dipendenza", al quale parteciperanno le dottoresse Maria Bolgiani, Norma Stalla e Maria Laura Tkach, tutte psicoanaliste e docenti dell'IPOL Istituto Psicoanalitico ad Orientamento Lacaniano di Torino.

Alcool, farmaci, smartphone, video, gadgets, acquisti compulsivi, l’ossessione per un corpo senza mancanze, rappresentano le nuove dipendenze della contemporaneità.

Per vivere, o per 'sopportare' l'esistenza, diventano necessarie fino al sacrificio della vita stessa. La cura, per i soggetti che ne subiscono le conseguenze, deve necessariamente passare dalle cause che ne hanno prodotto la patologia. Per questo motivo la psicoanalisi interroga i sintomi, le sofferenze nelle diverse e nuove forme, anche per la formazione di terapeuti all’altezza del compito.