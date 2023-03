Parata di “stelle” alla Charity Dinner per la Gigi Ghirotti: a Fefé De Giorgi il premio “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”

Più di 250 ospiti, una parata di “stelle” e l’abbraccio al professor Henriquet e alla grande “squadra” della Gigi Ghirotti. Dopo 3 anni di “assenza” a causa del covid, si è svolta ieri nella magnifica cornice dell’Acquario di Genova la Charity Dinner di Stelle nello Sport, progetto ideato 24 anni fa per promuovere la cultura e i valori dello sport in Liguria.

Sono “scesi in campo” tanti campioni di diverse discipline che, al fianco di autorità, imprenditori e dirigenti sportivi hanno “testimoniato” il proprio sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti. “Fin dall’inizio del nostro percorso - racconta Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport - abbiamo voluto mettere tutta la nostra “squadra” al servizio di un obiettivo e abbiamo trovato nel Prof. Henriquet e nella Gigi Ghirotti una missione straordinaria. E’ un orgoglio e un onore per tutti noi poter fare qualcosa per chi dedica ogni giorno la propria vita al servizio del prossimo”.

Ospite d’onore della serata è stato il CT della Nazionale italiana di Pallavolo campione del mondo Ferdinando “Fefé” De Giorgi a cui è stato consegnato il Premio "Un Cuore da Leone - Gian Luigi Corti”, riconoscimento istituito da Stelle nello Sport e Unione Stampa Sportiva Italiana per ricordare la figura del giornalista e dirigente sportivo azzurro con la sua straordinaria storia di passione, impegno e generosità. Il riconoscimento, assegnato lo scorso anno a Gianluca Vialli, è stato definito da una giuria di straordinario livello, presieduta da Filippo Grassia e composta dai massimi dirigenti sportivi italiani, tra cui Giovanni Malagò e Luca Pancalli, e le più prestigiose firme del giornalismo sportivo.

Ferdinando “Fefé” De Giorgi ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della pallavolo italiana. Ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali totalizzando 330 presenze azzurre. Oggi da CT della Nazionale, dopo 24 anni, è di nuovo sul tetto del mondo. All'attività di allenatore affianca quella di scrittore e docente. E’ stato chiamato a gestire un profondo ricambio generazionale dopo le deludenti Olimpiadi di Tokyo e già nel settembre 2021 ha riportato l'Italia a vincere il campionato europeo, a sedici anni dalla precedente affermazione, e nel 2022 è stata la volta del campionato mondiale, il quarto conquistato nella storia azzurra, sempre con De Giorgi protagonista.

“Non sono solo i successi, ma come li ha ottenuti”, sottolinea Filippo Grassia, prestigiosa firma del giornalismo sportivo italiano e presidente della giuria. “Senza mai alzare la voce, puntando sui “giovani” e accompagnandoli con passione e impegno, generosità e grande visione. Fefé ha scommesso sul futuro, conquistando il presente”.



A De Giorgi è stata consegnata una opera d’arte realizzata dall’artista spezzino Nicola Perucca, pittore, illustratore e grafico che ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.



“Oltre la rete in volo”, racconta Perucca come è nato il quadro. “Attorno al pallone che splende come un sole lanciato nello spazio si irradia la forza collettiva che si fa volo, sospensione, danza rituale per la celebrazione della vittoria. La grande rete segue il ritmo, piena di vento ed energia, immersa nella luce insieme ai corpi in movimento, si estende sulle terre, sui mari, nel cielo, senza invadere nulla, con la stessa consistenza di un sogno, di un desiderio realizzato”.

Hanno partecipato alla serata le massime istituzioni: Giovanni Toti e Simona Ferro per Regione Liguria, Marco Bucci e Alessandra Bianchi per il Comune di Genova. Al fianco del presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, tanti i dirigenti sportivi di vertice. Guest star i comici di Bruciabaracche, Andra Di Marco e i Soggetti Smarriti che si sono esibiti sul palco.

“Sono onorato di ricevere questo premio per due motivi”, ha raccontato dal palco De Giorgi. “Per il prestigio e la motivazione che va oltre i successi sul campo e riconosce il valore del percorso che io e i miei ragazzi abbiamo fatto e stiamo facendo. E soprattutto perché è intitolato a un grande uomo di sport, Gian Luigi Corti, che ho avuto il piacere di conoscere. Con lui ho fatto il mio esordio in Nazionale. Era il 1987 e lui era vicepresidente della Fipav e capodelegazione azzurro. Una persona schietta, diretta, affabile. Ha fatto moltissimo per la pallavolo italiana. Sono felice di aver vissuto questa emozione proprio nella “sua” Genova dove ho avuto il piacere di giocare e vincere la World League nel 1992. Speriamo presto di tornare qui con la Nazionale – chiude De Giorgi – perché Genova e la Liguria hanno una grande passione sportiva e il progetto Stelle nello Sport che vive da 24 anni ne è una straordinaria dimostrazione”.

Alla Charity Dinner hanno partecipato alcune delle “stelle” più brillanti dello sport ligure quali Matteo Aicardi (pallanuoto), Costanza Di Camillo (nuoto sincronizzato), Alessandro Ceppellini (tennis), Edoardo Stochino (nuoto), Luca Bellini (canoa polo) e Matteo Capurro (vela). Il Genoa è sceso in campo con Brayan Boci, Giada Abate e Matilde Macera. La Sampdoria ha risposto con il presidente Marco Lanna, Bruno Amione e Kelly Gago. Presente anche la Virtus Entella con il diesse Superbi e i giocatori Morosini, Meazzi, Tenkorang e Reali. Così come alcune prestigiose realtà sportive quali Bogliasco 1951, Cambiaso Risso for Special, Elpis, Federtennis Liguria, Fondazione Ecoeridania Insuperabili, Genova Nuoto-Mysport, Normac Group, Park Tennis e Tc Genova.

“Da 24 anni Stelle nello Sport sostiene la Gigi Ghirotti – sottolinea Franco Henriquet, presidente della Fondazione – e l’aiuto è duplice: sia a livello finanziario che nella promozione della nostra attività. Anno dopo anno si è creata una rete bellissima e sono sempre di più gli eventi e le iniziative a nostro sostegno. Questa Charity Dinner è davvero un evento speciale anche perché ricorda la figura di Gian Luigi Corti che, al fianco di Michele, ha costruito Stelle nello Sport e scelto di “sposare” la Gigi Ghirotti”.

La Charity Dinner è stata anche l’occasione per lanciare la Lotteria delle Stelle per la Ghirotti. Da qui fino alla Festa dello Sport del 19/20/21 maggio il mondo sportivo potrà continuare a sostenere la Fondazione come già avvenuto lo scorso anno: in palio una crociera Msc per due persone a bordo della nuova ammiraglia Seashore (info QUI). Ogni settimana, a livello nazionale, è attiva anche l’asta benefica con i cimeli dei Campioni sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Una intensa attività che ad oggi ha permesso di raccogliere 28.000 euro con l’obiettivo di superare quota 43.000 raggiunta lo scorso anno.