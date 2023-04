Aperto al traffico il lotto II.6b dell’autostrada Asti-Cuneo. La conclusione dell’opera prevista nel 2024

La ligure Assotrasporti, Associazione Nazionale degli autotrasportatori, ha partecipato attraverso il presidente nazionale Secondo Sandiano all’apertura al traffico del lotto II.6b dell’utostrada Asti-Cuneo, tra la tangenziale di Alba e lo svincolo Alba-Ovest, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini, e del presidente della Regione, Alberto Cirio.

Assotrasporti si congratula per la conclusione dei lavori del primo lotto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di fine 2023 e il presidente Sandiano auspica che, come in un’asta al ribasso, il termine di quindici mesi indicato dal Ministro Salvini per l’apertura dell’ultimo lotto venga mantenuto come dichiarato dallo stesso Ministro e che finalmente l’opera venga conclusa nel 2024.