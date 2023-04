Alassio, all’Istituto Alberghiero la Master class “Cucina con i fiori” con gli chef Matarrese e Servetto (FOTO)

Alassio si conferma capitale italiana della cucina con i fiori.

Master class “Cucina coni i fiori” all’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio questa mattina (lunedì 3 aprile) dalle 9 alle 12, che ha chiuso con successo l’edizione record del Festival Nazionale.

Ancora un sold out per l’evento di chiusura del programma, curato dagli chef Eleonora Matarrese e Giorgio Servetto in collaborazione con Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo, Marco Ravera dell’azienda Rzero Albenga e il giornalista Claudio Porchia.

Il corso, dedicato agli chef professionisti, agli studenti dell’Istituto Alberghiero e aperto al pubblico su prenotazione, ha visto 75 partecipanti, di cui 50 alunni dell’Istituto Alberghiero e 25 chef provenienti anche da altre regioni: Piemonte, Emilia, Lombardia e Trentino.

Nel corso della Master class, è stata presentata la ricerca del Crea Sanremo a cura di Andrea Copetta. Successivamente la cuoca selvatica Eleonora Matarrese ha tenuto per i partecipanti una lezione sull’uso dei fiori spontanei. L’introduzione all’uso dei fiori e la degustazione è stata curata dal giornalista Claudio Porchia, seguito da chef Giorgio Servetto di Vignamare (Andora) che ha parlato di sostenibilità ambientale nella ristorazione.

L’evento ha visto la degustazione di Nasturzio, Begonia, Bocca di leone, Nemesia, Calendula e Primule di Azienda RaveraBio di Albenga.

Infine, l’assessore e docente dell’Istituto Alberghiero Fabio Macheda ha chiuso il Festival “Cucina con i fiori”.