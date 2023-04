Finale, il comune apre il "Bando Affitti": le domande si possono presentare fino al 10 maggio

Il Comune di Finale Ligure, a seguito di finanziamento ottenuto da Regione Liguria, ha approvato il Bando per il sostegno alle abitazioni in locazione o Fondo Sociale Affitti per l’annualità 2022, finalizzato al supporto delle locazioni sostenute nell'anno 2022, in favore dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato.

Dal comune finalese invitano gli interessati a consultare il Bando Comunale, scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Finale Ligure (clicca QUI), al fine di conoscere dettagliatamente i requisiti di accesso al contributo (art. 3), le modalità di determinazione dello stesso (art. 4), i soggetti ammessi a presentare domanda (art. 5), i tempi e le modalità per la loro presentazione (art. 6), le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria degli aventi diritto (art. 7) e le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti (art.8).

La domanda, redatta sull’apposito modulo di “Domanda di contributo per il sostegno alla locazione” unitamente al modulo di “Monitoraggio della condizione abitativa”, con annessi i seguenti allegati: fotocopia del documento d'identità; permesso di soggiorno se cittadini extra comunitari; copia delle ricevute/bonifici o altro idoneo documento attestante i pagamenti relativi ai canoni di locazione anno 2022 oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva debitamente firmata dal proprietario dell'alloggio con allegato documento d'identità in corso di validità; copia del Contratto di locazione registrato presso l'Ufficio delle Entrate; attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità; copia di un documento attestante il codice IBAN ai fini della liquidazione del contributo eventualmente spettante.

Dovrà essere inoltrata agli Uffici Comunali entro 35 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, vale a dire entro e non oltre il giorno 10 maggio 2023, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente a pena di inammissibilità: a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it oppure a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it oppure con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, al primo piano di Via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il modulo di domanda è ottenibile tramite: scarico dal sito istituzionale del Comune (clicca QUI) oppure ritiro presso la sede del Comune di Finale Ligure sita in Via Pertica 29.

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure saranno a disposizione telefonicamente per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici 019/6890235-238-239-286 o per email ufficiocasa@comunefinaleligure.it (indirizzo da non utilizzare per l'invio delle domande), dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.