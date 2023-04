Savona, riaperta via Chiabrera: era stata chiusa per i lavori sul muro pericolante (FOTO)

È stata riaperta da questa mattina via Chiabrera nel quartiere di Legino a Savona.

Nell'area lo scorso 9 novembre, a seguito delle segnalazioni dei cittadini alla polizia locale per via della rottura di alcuni vetrini-spia posizionati lungo il muro, erano intervenuti i vigli del fuoco che viste le condizioni del manufatto avevano diffidato dall'utilizzo del tratto stradale nelle more di una verifica del muro, che doveva essere eseguito da parte dei tecnici qualificati.

Lungo il tratto di via Chiabrera prospiciente il parco comunale Marabotto infatti insiste un vecchio muro “di creuza”, realizzato in pietrame, laterizio e malta che, da tempo, risulta in parte strapiombante verso la sede stradale e presenta alcune fessurazioni, monitorate con apposite spie in vetro.