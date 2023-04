Varigotti, biker cade durante un’escursione: al Santa Corona in codice rosso con l’elisoccorso

Brutta caduta per un biker austriaco stamani, durante un’escursione sul sentiero Balcone West a Varigotti.

Cadendo, l’uomo classe 1982 si è infortunato ad una gamba. Immediati i soccorsi, che si sono attivati appena lanciato l’allarme, intorno alle 12.50, con la mobilitazione anche dell’elisoccorso Grifo decollato da Albenga.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico con i Vigili del fuoco. Il biker è stato medicato e poi trasportato in barella per essere trasportato da Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Presenti anche militi di Pietra Soccorso con l’ambulanza e i sanitari co l’automedica del 118.