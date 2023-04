Albenga, successo per la presentazione di “Napoleone ad Albenga 1794-1796” del professor Moscardini

Grande successo di pubblico al San Carlo di Albenga dove il professor Mario Moscardini ha praticamente "inchiodato” alle sedie il pubblico rimasto attentissimo ad ascoltare la storica presenza di Napoleone Bonaparte ad Albenga, da dove partì la sua campagna d’Italia. Accanto a lui, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e l’esperto di storia locale Gerry Delfino: insieme hanno presentato “Napoleone ad Albenga 1794-1796”, il libro scritto da Mario Moscardini (Edizioni del Delfino Moro), realizzato con il contributo del Comune di Albenga. La presentazione era parte della rassegna “Albenga Passato e Presente” della Fondazione G. M. Oddi.

L’opera è documentata con un’accurata ricerca svolta ad ampio raggio dall’autore e riguarda la presenza di Napoleone Bonaparte in Albenga in due diversi momenti: in un primo periodo dall’aprile 1794 all’aprile 1795, come generale di brigata di artiglieria, e soprattutto nell’aprile del 1796 come generale in capo dell’Armata d’Italia. Il futuro Imperatore francese ebbe la sua residenza nel centro cittadino, nel Palazzo Rolandi di via Cavour, scelto come sede del quartier generale, dove preparò i piani della sua campagna d’Italia. E da Albenga Bonaparte iniziò la lunga serie di successi militari e politici che lo portarono a segnare profondamente la storia europea e mondiale.

Il libro ricostruisce insieme alle vicende napoleoniche gli sconvolgimenti che l’imponente esercito francese provocò nella città di Albenga e nella sua società alla fine del XVIII secolo.

Al termine della presentazione, i partecipanti sono stati invitati a visitare con una guida gratuita la mostra dedicata a Napoleone allestita a cura dell’Ufficio Turismo, Cultura ed Eventi nelle sale del Palazzo Rolandi di via Cavour n°3, dove nell’aprile del 1796 soggiornò il Generale Bonaparte.