Finale, ripartono i cantieri in città. Diversi quelli avviati, in autunno toccherà a via Dante e alla passeggiata per Varigotti

Terminato il periodo delle festività pasquali, con un afflusso turistico consistente che ha fatto registrare importanti presenze nelle strutture ricettive di tutta la Riviera di ponente, a Finale riprendono i diversi cantieri avviati nelle scorse settimane sul territorio.

E' il caso del terzo lotto della riqualificazione della passeggiata, concentratisi sul tratto di Lungomare Italia (leggi QUI) o quello relativo al rifacimento del marciapiede di Corso Europa, meglio identificabile come la via Aurelia all'altezza di Finalpia (leggi QUI), dove nel venerdì appena trascorso sono state posizionate le nuove alberature di ficus australis nelle aiuole dalle quali erano stati rimossi gli alberi di leccio esistenti e da domani (mercoledì 12 aprile, ndr) verranno posate le piastrelle.

Sono riprese poi le potature dei lecci di via Calvisio a Pia mentre sono già state ultimate quelle di Finalborgo in via Fiume. Prossimamente poi la medesima operazione verrà ultimata anche a Marina, in via De Raymondi, dov'era stata eseguita in quota parte.

A prendere il via saranno poi altri tre cantieri. Partendo da quello del tratto più a levante di corso Europa, dall'incrocio con via Drione al ponte sullo Sciusa. Nel mirino degli operai non solo i marciapiedi ma anche le opere di regimazione delle acque e nuove alberature con la piantumazione di palme; il tutto procedendo a lotti i quali partiranno giovedì 13 aprile: "E' un cantiere da oltre 200mila euro - ricorda il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - che cominceremo ora e riprenderemo dopo l'estate, onde evitare disagi".

Saranno quindi terminati i lavori alle fognature in via Cappa (leggi QUI) nella sua parte più a valle, che si protrarranno su via Santuario: oltre ai servizi di sottosuolo si procederà anche alla riasfaltatura della strada e alla realizzazione di un'area verde con dei cipressi vicino all'abbazia.

A distanza di oltre un mese dalla tabella di marcia inizialmente prevista, toccherà anche ai portici di piazza Vittorio Emanuele rifarsi il look (leggi QUI). Inizialmente il restauro dei mosaici della pavimentazione, dal quadro economico di circa 80mila euro, doveva essere avviato a inizio marzo per durare circa tre mesi procedendo gradualmente.

Stamattina l'Amministrazione ha incontrato i commercianti per fare il punto della situazione e aggiornarli sul procedere del cantiere: "Abbiamo chiarito le dinamiche e le lavorazioni che, essendo di restauro, non saranno invasive - spiega Guzzi - I commercianti interessati ci sembra siano rimasti soddisfatti dalle motivazioni fornite sul perché questi si facciano adesso e non in pieno inverno, per la buona riuscita dell'operazione".

"In questi due mesi vi saranno alcuni disagi ma vogliamo lavorare per arrivare a giugno il più preparati possibile - continua il vicesindaco - Qualcuno ci chiede come mai non ottobre ma oramai, visti i grandi flussi turistici, è difficile individuare un periodo dell'anno dove si possa lavorare tranquillamente e continuativamente per diversi mesi. E questo è assolutamente un vanto, non una lamentela. Anche perché dal prossimo ottobre sono previsti altri importanti cantieri".

E' il caso dell'attesa ristrutturazione della passerella pedonale tra il Castelletto e Capo San Donato, della quale ancora per la stagione estiva ormai alle porte dovranno fare a meno turisti e stabilimenti balneari della zona: "La porteremo il più alta possibile rispetto alla posizione attuale", precisa Guzzi.

L'autunno e l'inverno prossimo vedranno però altri quattro importanti operazioni per il settore dei Lavori Pubblici del Comune. In estate comincerà la riqualificazione di piazza Abbazia a Finalpia "per cercare di creare meno disagio possibile alla scuola", poi si procederà con la realizzazione delle nuove fognature in zona Capo San Donato oltre agli attesi recuperi di due importanti arterie, una viaria e una pedonale: via Dante e la passeggiata tra il porticciolo e Varigotti.

"Stiamo 'spalmando' i cantieri, che sono diversi, per non creare eccessivo intasamento e disagi alla cittadinanza e difficoltà alle nostre molto competenti risorse umane dell'Ufficio Tecnico" conclude Guzzi.