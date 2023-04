Savona, la Cisl riorganizza i propri uffici per una migliore assistenza agli iscritti

In questi giorni è entrato in funzione il nuovo Ufficio Accoglienza presso la sede CISL di Savona in Galleria Aschero che sarà ufficialmente inaugurato la prossima settimana alla presenza del Segretario Generale della CISL Liguria Luca Maestripieri, del Segretario Generale FNP CISL Liguria Sergio Migliorini, del Presidente del CAF Liguria Livio Falconi e del Direttore Generale del Patronato INAS Liguria Nicola Bottaro.

"Si tratta di una importante innovazione che permetterà agli iscritti e all'utenza in generale di prenotare in un unico punto i servizi e le attività di assistenza nonché di ricevere le informazioni necessarie per orientarsi meglio nel complesso e variegato sistema di tutele sindacali offerte dalla Cisl in provincia di Savona", spiegano dal sindacato.

"A seguito della pandemia si è ritenuto necessario confermare quanto più possibile l’erogazione dei servizi e della consulenza con il sistema dell’appuntamento riducendo perdite di tempo e limitando assembramenti. L’occasione è stata utile anche per numerare gli ingressi dei diversi uffici Cisl presenti in Galleria in modo da renderli più accessibili e per potenziare gli uffici e gli sportelli della Fnp Cisl al fine di migliorare l’assistenza alle pensionate e ai pensionati Ovviamente il nuovo sistema di accoglienza e di gestione degli accessi avrà bisogno di un periodo di rodaggio ed assestamento ma siamo convinti che il servizio migliorerà con benefici in termini di qualità e di efficacia".

"L’ufficio accoglienza di Savona lavorerà in stretta sinergia con le sedi esterne dislocate sul territorio provinciale al fine di evitare spostamenti inutili valorizzando la presenza dei servizi Cisl sul territorio. Il Responsabile Cisl Savona Simone Pesce, il Responsabile territoriale della FNP Csl Mario Ivaldi, la Referente territoriale del CAF Cisl Claudia Varaldo e il Direttore del Patronato INAS Massimo Paglietti esprimono grande soddisfazione per il lavoro svolto frutto di un impegno sinergico tra le diverse componenti Cisl, confidano nell'apprezzamento degli iscritti invitandoli a favorire ed assecondare il processo di cambiamento".

"La Cisl continuerà a lavorare per migliorare, compatibilmente con le proprie disponibilità, la presenza e la qualità di assistenza e di rappresentanza non solo nelle sedi e sul territorio ma anche nei posti di lavoro attraverso il lavoro delle proprie federazioni di categoria, delle delegate e dei delegati", concludono dal sindacato.