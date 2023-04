Carcare, iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto A6 in zona Barrili

Prosegue il piano di ammodernamento dell'A6. La società Autostrada dei Fiori ha avviato i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Bormida di Pallare, carreggiata sud, in direzione Savona, tra gli svincoli di Millesimo ed Altare.

Il ponte è situato sul territorio comunale di Carcare, a monte del centro abitato, zona via Barrili: si tratta della corsia che da Torino scende nel capoluogo savonese, passando tra le colline di Cornareto e San Giovanni del Monte.

Un intervento progettato con modernissime tecniche costruttive finalizzate a mantenere il transito veicolare a corsia unica nonostante la contestuale demolizione del vecchio manufatto e la ricostruzione del nuovo. Il tutto cercando di impattare il meno possibile su una zona ad alta densità abitativa.

Il viadotto non sarà più in cemento armato, salvo parte dei nuovi pilastri, ma in struttura metallica. Risulterà essere meno impattante dal punto di vista estetico, nonché insonorizzato nel tratto di attraversamento del centro abitato.