Alassio in lutto: si è spento Giovanni Rebagliati, aveva 92 anni

Alassio piange Giovanni Rebagliati, genoano doc di 92 anni. Amato e stimato da tutta la comunità alassina, gli amici lo ricordano come un uomo buono ed esemplare. Sebbene con una cicatrice profonda e dolorosa nel cuore, causata dalla perdita del figlio Giancarlo “Reba” nel 2017, deceduto all’età di soli 49 anni, aveva saputo riprendersi, con il suo sorriso e la grinta che lo contraddistingueva.

Nel 2021 aveva festeggiato "91 anni di genoanità", come aveva affermato Beppe Vena, capo della tifoseria rossoblu di Alassio. Tifosi e amici erano convenuti al Bar Dama di viale Marconi ad Alassio per festeggiare il compleanno di Giovanni Rebagliati. A quel brindisi, anche il sindaco Marco Melgrati e un collegamento in video-chiamata con l'allenatore del Genoa Davide Ballardini.