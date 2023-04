Savona, la scrittrice e opinionista televisiva Monica Pais presenta il libro "L'incendio del bosco grande"

La nota scrittrice e opinionista televisiva Monica Pais presenta il libro "L'incendio del bosco grande" (Longanesi). L'appuntamento è fissato per sabato 15 aprile, alle ore 18, presso i locali della Libreria Ubik di Savona. All'evento prenderanno parte la giornalista Bruna Magi, la presidente della Fondazione Virio Maria Grazia Virio e la scrittrice Marzia Pistacchio.

Luglio 2021. Il Montiferru va a fuoco. Il più grande incendio subito dalla Sardegna: un fronte di cinquanta chilometri con fiamme alte anche cinquanta metri, interi paesi evacuati, boschi, uliveti, pascoli, fattorie, strade, il rogo divora tutto ciò che incontra. Nel bosco, lassù in montagna, gli animali selvatici lottano per la sopravvivenza. In moltissimi non ce la faranno e alla conta finale risulterà un'ecatombe, ma i più fortunati saranno recuperati dalle fiamme grazie alla mobilitazione di attivisti e veterinari.

Monica Pais, chirurgo veterinario, opinionista televisiva, nel 2003 ha fondato la Clinica Duemari dove esercita la sua professione di pasionaria prendendosi cura degli animali di famiglia e dei «rottami»: selvatici e randagi, gli «ultimi» del mondo animale. Nel 2016, dopo aver incontrato e salvato la vita del suo cane Palla, Monica ha creato la onlus Effetto Palla. Oggi l’organizzazione è diventata una fitta rete di volontari che opera in Italia e all’estero occupandosi di animali in difficoltà, cercando adozioni, affidi e organizzando staffette. Per Longanesi Monica ha pubblicato con successo i libri Animali come noi, Storia del cane che non voleva più amare, La casa del cedro e La felicità del pollaio.