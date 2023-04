Celle piange la scomparsa dello storico bidello Amerigo Chierroni

Celle in lutto per la scomparsa di Amerigo Chierroni.

Toscano, nato in provincia di Pistoia, aveva 89 anni ed è stato per anni lo storico bidello della scuola elementare cellese.

In passato nel comune di Celle si era occupato della raccolta dei rifiuti e precedentemente della costruzione delle gallerie autostradali e ferroviarie.

Sempre pronto alla battuta, lo ricordano in tanti con piacere per la sua simpatia e gentilezza e non stanno mancando i messaggi di cordoglio soprattutto da parte di chi lo ha conosciuto in ambito scolastico.

Lascia la moglie Maria, i figli Carlo, Carla, Marina, Claudio e Roberto, i generi, le nuore, i nipoti, i fratelli (il fratello Piero, è stato vicesindaco e assessore comunale), la sorella e tutti i parenti.

Il funerale si svolgerà nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celle Ligure.