Deve scontare pena per furto: 54enne arrestato nella stazione di Savona

In concomitanza al maggior afflusso di viaggiatori che, come ogni anno, si verifica nel periodo delle festività pasquali, la Polizia ferroviaria ha incrementato le misure di vigilanza sia a bordo treno che nelle stazioni.

Con l’obbiettivo di garantire la sicurezza di chi ha scelto il mezzo ferroviario per spostarsi, la Polfer ligure, nel weekend lungo appena trascorso, ha identificato oltre 2000 persone a fronte di 390 servizi di vigilanza effettuati nelle principali stazioni della Regione.

L’attività di controllo ha portato all’arresto di 3 soggetti ricercati per condanne definitive e alla denuncia in stato di libertà di altre 2 persone, una per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed un’altra per false attestazioni sulla identità personale.

Durante i controlli nello scalo ferroviario di Savona, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano di 54 anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, a seguito di una condanna a sei mesi di reclusione per il reato di furto.

L’uomo, originario della Sicilia e residente in Provincia di Varese, è stato controllato appena sceso da un treno. Dalle verifiche sull’identità personale è emerso il provvedimento di cattura che era stato disposto dall’Autorità Giudiziaria. Terminati gli accertamenti, è stato condotto nella Casa Circondariale di Genova, dove dovrà scontare la pena.